РИА Новости: президент Украины Зеленский внёс серьёзный раскол в правящую коалицию Италии

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Владимир Зеленский стал причиной конфликта в правящей коалиции Италии из-за неуместных высказываний в адрес бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Украинский президент заявил, что Берлускони не сталкивался с трудностями, которые испытывают беженцы.

"Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников. Берлускони ни разу не приходилось собирать чемодан в три часа ночи, чтобы бежать", — заявил киевский лидер в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Италии Джорджей Мелони.

Однако Зеленский не знал, что Берлускони в детстве пришлось пережить бомбардировки, голод, лишения. Слова киевского лидера оказались не только оскорбительными, но и привели к расколу в правительственной коалиции Италии.

Масла в огонь подлил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. В эфире итальянского телевидения он назвал Берлускони "неактуальным" и посоветовал тому держать рот на замке.

"Команда комиков, которых США держат на Украине в качестве своих марионеток, никак не может отличить, где политика, а где "Квартал-95". И продолжает усердно кусать руку дающего, не думая о последствиях. А они наступят. Как только блюдо под названием "месть" начнёт остывать", — резюмировал Корнилов.