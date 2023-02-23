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В Италии разразился скандал после встречи премьер-министра страны Джорджи Мелони с президентом Украины Владимиром Зеленским

1:10
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский унизил недавно избранную премьер-министра Италии Джорджи Мелони, оскорбив ее соратника Берлускони. Выходка не осталась незамеченной и вызвала бурю протеста в итальянских СМИ.

Напомним, Берлускони выступил с предложением прекратить бомбить Донбасс. На это Зеленский ответил, что дом итальянского экс-премьера "никогда не бомбили" и "Владимир Путин не отправлял в его страну танки".

После этого итальянские СМИ вышли с заголовками "Зеленский унижает Мелони, оскорбляя Берлускони". Политолог Владимир Корнилов на это заявил, что Зеленский не знает ни историю Италии, ни биографию Берлускони.

"Дурачок Зеленский своими тупейшими наездами на итальянских политиков и заявлениями о том, что Берлускони никогда не видел прилетов ракет (притом что детство Берлускони прошло под бомбами), поставил под удар правящую коалицию в Италии", — заявил эксперт.

Ранее выходку Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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