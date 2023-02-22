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Захарова: "бункерный" набросился на Берлускони в приступе бессильной злобы

1:07
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони, который обвинил Киев в развязывании украинского конфликта.

Захарова: "бункерный" набросился на Берлускони в приступе бессильной злобы

Итальянский экс-премьер рассказал о пережитом в 1943 году ужасе, когда на Милан падали бомбы, и сравнил это с чувствами жителей Донецка и Луганска. В ответ Зеленский напомнил Берлускони, что его дом "ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки".

"В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс", — прокомментировала слова украинского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что собственными словами Зеленский "сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой".

"Проговорился", — резюмировала дипломат.

Ранее стало известно, что в России пройдёт первый суд над военнослужащим ВСУ, расстрелявшим мирных жителей под Мариуполем.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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