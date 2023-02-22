Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал бывшего главу правительства Италии Сильвио Берлускони, который обвинил Киев в развязывании украинского конфликта.
Итальянский экс-премьер рассказал о пережитом в 1943 году ужасе, когда на Милан падали бомбы, и сравнил это с чувствами жителей Донецка и Луганска. В ответ Зеленский напомнил Берлускони, что его дом "ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки".
"В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс", — прокомментировала слова украинского лидера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что собственными словами Зеленский "сравнил свой режим с фашистским, а СВО — с действиями союзников времен Второй мировой".
"Проговорился", — резюмировала дипломат.
Ранее стало известно, что в России пройдёт первый суд над военнослужащим ВСУ, расстрелявшим мирных жителей под Мариуполем.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Брюссель объявил, что Евросоюз направит так называемую гражданскую миссию на границу Армении с Азербайджаном. Зачем?