Мария Захарова заявила о патологической ненависти прибалтийских режимов к собственным гражданам

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Литва запретила деятельность в стране еще одной НПО, — "Международного форума добрососедства". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данное решение "то ли оксюмороном, то ли насмешкой над Фемидой". По мнению дипломата, власти страны делают всё, чтобы уничтожить любую альтернативную точку зрения на политику Литвы.

В пример Захарова привела арест литовского правозащитника Альгирдаса Палецкиса и его сторонников. Подобные решения дипломат считает примером "патологической ненависти прибалтийских режимов к собственным гражданам". Захарова также указывает на формулировку постановлений суда, что правозащитные организации якобы "унижают Литву".

"То, что по приказу из Вашингтона Вильнюс содержит Тихановскую и всю её камарилью, Литву, конечно, не унижает", — пишет Захарова.

Ранее Мария Захарова посоветовала Анналене Бербок выучить хотя бы один школьный предмет.