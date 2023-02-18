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Мария Захарова посоветовала Анналене Бербок выучит хоть один школьный предмет

0:51
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок. Накануне немецкий дипломат заявила, что президент России Владимир Путин должен "развернуть свою политику на 360 градусов", иначе "обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет".

Мария Захарова посоветовала Анналене Бербок выучит хоть один школьный предмет

Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала главе германского МИД выучить школьную программу.

"Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, при её правлении, нет", — написала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Белый дом старательно замалчивает информацию о техногенной катастрофе в США.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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