Захарова: Белый дом старательно замалчивает информацию о техногенной катастрофе в США

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Администрация Белого дома старательно избегает говорить о катастрофе в Огайо, ставшей результатом утечки опасных веществ. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что администрация президента Джо Байдена делает всё возможное, чтобы отвести от себя информационный удар.

"Администрация Байдена старательно замалчиваeт американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов. В ход идет все сейчас для того, чтобы в США администрация Байдена была выведена из-под информационного удара по теме катастрофы", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее стало известно о перевернувшемся в штате Огайо грузовом составе, который перевозил 50 контейнеров, содержащих опасные вещества. После крушения произошло возгорание. Местные жители были эвакуированы, однако теперь, по заверениям властей, они могут вернуться домой, так как уровень содержания опасных веществ находится "в пределах нормы".