Литовкин: запас прочности у России такой, что она выстояла против 50 стран

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За последний год, пока длится противостояние с Западом, Россия не только выстояла, но и сохранила стабильную экономику и практически полный ассортимент товаров в магазинах. Об этом рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия успешно противостоит западным 50 странам, и при этом российские покупатели не страдают от нехватки товаров.

"Это говорит просто о силе нашей страны. О нашей экономике, финансах. Россия уже год воюет с 50 странами, и в магазинах все есть. В отличие от 1980-х годов, когда мы ни с кем не воевали и дружили с этими странами. Это наша страна такая. Такой запас прочности у нас есть", — сказал Литовкин в беседе с URA. RU.

При этом эксперт усомнился, что противостояние РФ и Запада закончится в обозримом будущем. Он отметил, что западные страны помогают не Киеву, это исключительно их конфликт с Россией "на земле Украины и жизнями украинцев".

Литовкин подчеркнул, что у Запада нет цели победить Россию на поле боя, несмотря на все его заявления об этом. Он делает всё, чтобы разорить и истощить РФ.