Литовкин призвал Россию освободить Украину до Винницы и Житомира

Всё, что останется от Украины после завершения спецоперации, будет враждебно России, поэтому о так называемом корейском сценарии урегулирования конфликта не может быть и речи. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя Pravda.Ru недавнее предложение экс-советника президента Украины Алексея Арестовича.

Разделение на Северную и Южную Корею — это разделение на два государства, указал он. Однако Украину будет невозможно поделить таким образом, потому что после окончания конфликта останутся только западные регионы и половина Киева — вся остальная территория Незалежной перейдёт под контроль Москвы, считает Литовкин.

"Можно ограничиться субъектами, которые присоединились к России, и поставить на этом точку. Но президент России Владимир Путин поставил цели: обеспечить безопасность Донбасса, денацифицировать и демилитаризировать Украину. Мы не выполнили в полном объёме ни одной задачи", — подчеркнул эксперт.

Более того, российская армия не обеспечила безопасность Воронежской, Брянской, Курской областей, по которым боевики ВСУ продолжают наносить удары, указал Литовкин. ВС РФ необходимо отодвинуть боевые системы Украины как минимум на 300 километров и освободить Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Однако даже после этого руководство киевского режима отдаст приказ обстреливать регионы, убеждён эксперт.

"Значит, надо идти дальше и освобождать Винницу и Житомир", — сделал вывод собеседник Pravda.Ru.

Ранее бывший советник Офиса президента Украины Арестович заявил, что спецоперация может завершиться "корейским сценарием".

