Американские власти негативно оценили мирный план Китая

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Советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на китайский план мирного урегулирования конфликта Москвы и Киева.

По информации CNN, политик отметил, что он не способен узнать, как закончится это вооружённое столкновение. Чиновник добавил: Вашингтон не собирается принуждать Украину вести переговоры с РФ определённым образом.

Вместе с этим Салливан заявил, что в предложенном КНР плане нужно остановиться на первом пункте, согласно которому необходимо уважать суверенитет стран. Как подчеркнул советник Байдена, граждане Украины должны самостоятельно решать свою судьбу.

Ранее Китай опубликовал мирный план, который состоит из 12 пунктов.