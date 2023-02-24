Руководитель евродипломатии ЕС Жозеп Боррель сказал, что Брюссель не намерен уничтожать Российскую Федерацию.
Как подчеркнул представитель объединения, помощь Киеву не связана с возможным планом Запада изменить политическую ситуацию в РФ.
"Мы не хотим разрушения России", — заявил западный чиновник, слова которого приводит Periodico.
Вместе с этим Боррель назвал прошлый подход Евросоюза к конфликту на Украине "чересчур постепенным". Сейчас же у ЕС хватает боеприпасов для поддержки ВСУ, заключил политик.
Ранее в Минобороны Финляндии пообещали передать Киеву три танка Leopard 2.
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Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.