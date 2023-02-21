Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал на пресс-конференции в НАТО о том, что руководитель канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И задал ему вопрос, касающийся поставок оружия Украине и России.
По словам Борреля, у них состоялся откровенный разговор в Мюнхене, в котором главный китайский дипломат заверил, что КНР оружия России не поставляет и делать этого не собирается.
Но после этого Ван И спросил Борреля, почему его это беспокоит, и почему нельзя давать оружие России, а Украине можно.
Боррелю, как он заявил, пришлось объяснять, в чём заключается "большая разница".
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.