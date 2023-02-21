Боррель: Ван И спросил, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал на пресс-конференции в НАТО о том, что руководитель канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И задал ему вопрос, касающийся поставок оружия Украине и России.

По словам Борреля, у них состоялся откровенный разговор в Мюнхене, в котором главный китайский дипломат заверил, что КНР оружия России не поставляет и делать этого не собирается.

Но после этого Ван И спросил Борреля, почему его это беспокоит, и почему нельзя давать оружие России, а Украине можно.

Боррелю, как он заявил, пришлось объяснять, в чём заключается "большая разница".