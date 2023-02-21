Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс выступил в призывом к России не вести ядерную войну после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Представитель Белого дома заявил в эфире CNN, что ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей.
Прайс добавил, что США в это по-прежнему искренне верят. Также он попросил Россию придерживаться международных обязательств и "не бряцать" ядерным оружием.
Отметим, после сегодняшнего послания Путина на Западе испугались приостановки участия России в ДСНВ. Заголовки зарубежных СМИ заполнены сообщениями об этом.
Так, обозреватель Bloomberg называет решение России враждебным сигналом.
Британская The Guardian пишет, что если Россия прекратит сообщать о перемещениях ядерного оружия, это будет серьёзным ударом.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.