CNN: США попросили Путина "не бряцать" ядерным оружием

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь госдепа США Нед Прайс выступил в призывом к России не вести ядерную войну после того, как российский лидер Владимир Путин объявил о выходе из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Представитель Белого дома заявил в эфире CNN, что ядерная война не должна вестись, и в ней не может быть победителей.

Прайс добавил, что США в это по-прежнему искренне верят. Также он попросил Россию придерживаться международных обязательств и "не бряцать" ядерным оружием.

Отметим, после сегодняшнего послания Путина на Западе испугались приостановки участия России в ДСНВ. Заголовки зарубежных СМИ заполнены сообщениями об этом.

Так, обозреватель Bloomberg называет решение России враждебным сигналом.

Британская The Guardian пишет, что если Россия прекратит сообщать о перемещениях ядерного оружия, это будет серьёзным ударом.