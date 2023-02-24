В Китае предложили разделить Украину по центру Киева, по примеру послевоенной Германии

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Китайские военные эксперты горячо обсуждают возможные решения украинского кризиса. В качестве одного из выходов аналитики из КНР считают нужным обратиться к опыту Второй мировой войны.

Возможный раздел Украины

В Китае предложили поступить с Украиной так же, как с нацистской Германией в 1945 году, то есть разделить её на части, пишет журналист Руслан Карманов в своём Telegram-канале.

Предполагается, что контролируемые сейчас Россией регионы останутся в составе РФ, согласно волеизъявлению местных жителей, а вся восточная часть страны, до Киева, станет демилитаризованной зоной.

Города Запорожье и Днепр будут контролироваться совместно, а Киев нужно поделить на восточную и западную столицы.