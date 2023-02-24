Китайские военные эксперты горячо обсуждают возможные решения украинского кризиса. В качестве одного из выходов аналитики из КНР считают нужным обратиться к опыту Второй мировой войны.
В Китае предложили поступить с Украиной так же, как с нацистской Германией в 1945 году, то есть разделить её на части, пишет журналист Руслан Карманов в своём Telegram-канале.
Предполагается, что контролируемые сейчас Россией регионы останутся в составе РФ, согласно волеизъявлению местных жителей, а вся восточная часть страны, до Киева, станет демилитаризованной зоной.
Города Запорожье и Днепр будут контролироваться совместно, а Киев нужно поделить на восточную и западную столицы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.