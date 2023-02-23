Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия была и останется участником договора о ядерном вооружении СНВ-3 и "это не обсуждается".
Как подчеркнула политик, Эстония "не допустит" и "не позволит" Москве приостановить договор.
"Эстония не может этого позволить. Россия официально остаётся участником договора, это не обсуждается", — заявила Каллас на брифинге.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Пентагона о том, что приостановка Россией участия в договоре о ядерном вооружении никак не повлияла на готовность американских установок ТЯО.
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