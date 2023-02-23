Эстония запретила Москве приостанавливать договор СНВ-3: "Это не обсуждается!"

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия была и останется участником договора о ядерном вооружении СНВ-3 и "это не обсуждается".

Как подчеркнула политик, Эстония "не допустит" и "не позволит" Москве приостановить договор.

"Эстония не может этого позволить. Россия официально остаётся участником договора, это не обсуждается", — заявила Каллас на брифинге.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Пентагона о том, что приостановка Россией участия в договоре о ядерном вооружении никак не повлияла на готовность американских установок ТЯО.