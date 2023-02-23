Вашингтон не будет менять готовность своих ядерных сил после заявления российского лидера Владимира Путина о приостановке участия в российско-американском ДСНВ и СНВ-3, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По мнению представителя Пентагона, Москва совершила безответственный шаг, и Вашингтон очень об этом "сожалеет".
"Нет никаких изменений с точки зрения нашей готовности, ничего не изменилось в том, что касается наших обязательств, которые мы должны выполнять", — заявила Сингх на брифинге. — Выход России из ДСНВ, конечно же, является достойным сожаления и безответственным решением".
Как подчеркнула Сингх, ядерные державы должны "сотрудничать" между собой, что касается и России. И её выход из российско-американском" Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" — крайне "безответственный" шаг.
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