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Пентагон: США не меняют готовность ядерного оружия из-за заявления Путина

0:59
Мир

Вашингтон не будет менять готовность своих ядерных сил после заявления российского лидера Владимира Путина о приостановке участия в российско-американском ДСНВ и СНВ-3, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Пентагон: США не меняют готовность ядерного оружия из-за заявления Путина

По мнению представителя Пентагона, Москва совершила безответственный шаг, и Вашингтон очень об этом "сожалеет".

"Нет никаких изменений с точки зрения нашей готовности, ничего не изменилось в том, что касается наших обязательств, которые мы должны выполнять", — заявила Сингх на брифинге. — Выход России из ДСНВ, конечно же, является достойным сожаления и безответственным решением".

Как подчеркнула Сингх, ядерные державы должны "сотрудничать" между собой, что касается и России. И её выход из российско-американском" Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" — крайне "безответственный" шаг.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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