34 страны, включая США, Великобританию и Канаду, подписали заявление о запрете спортсменам России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх в 2024 году в Париже.
К инициативе присоединились также Австралия, Южная Корея и Япония.
Ранее глава МОК Томас Бах назвал отстранение россиян и белорусов от Олимпиады нарушением прав человека.
Как сообщает newizv.ru, в Международном олимпийском комитете (МОК) считают возможным участие в Олимпиаде только тех российских и белорусских спортсменов, которые выступили против СВО. Кроме того, выступать на международных соревнованиях данные спортсмены смогут только под нейтральным флагом.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.