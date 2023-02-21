Более 30 стран проголосовали против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде

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34 страны, включая США, Великобританию и Канаду, подписали заявление о запрете спортсменам России и Белоруссии участвовать в Олимпийских играх в 2024 году в Париже.

К инициативе присоединились также Австралия, Южная Корея и Япония.

Ранее глава МОК Томас Бах назвал отстранение россиян и белорусов от Олимпиады нарушением прав человека.

Как сообщает newizv.ru, в Международном олимпийском комитете (МОК) считают возможным участие в Олимпиаде только тех российских и белорусских спортсменов, которые выступили против СВО. Кроме того, выступать на международных соревнованиях данные спортсмены смогут только под нейтральным флагом.