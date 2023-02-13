Глава МОК Томас Бах назвал отстранение россиян и белорусов от Олимпиады нарушением прав человека

Глава МОК Томас Бах объяснил, что запрет гражданам РФ и Белоруссии участвовать в международных спортивных состязаниях противоречит принципам прав человека.

Бах отметил, что в данный момент ведётся дискуссия по поводу возможного участия россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года. Он рассказал, что эксперты Совета ООН по правам человека не одобрили исключение граждан РФ и Белоруссии их списка участников международных соревнований.

"Они сказали нам, что исключение российских и белорусских атлетов только из-за их паспорта — нарушение прав человека", — рассказал Бах.

35 стран мира проголосовали против участия спортсменов РФ и РБ в Олимпийских играх-2024.

Ранее Томас Бах объяснил, что допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям возможен при условии сохранения ими нейтрального статуса.

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