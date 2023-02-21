Bloomberg: в Белом доме и Пентагоне мало кто знал о подготовке визита Байдена в Киев

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Многие представители Белого дома и Пентагона не знали, что американский президент Джо Байден собирается посетить Киев, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, руководитель США окончательно решил отправиться в украинскую столицу 17 февраля в ходе совещания, которое проводилось в его рабочем кабинете в Белом доме.

В статье сказано, что в конце недели Байден почти всегда едет домой вместе с супругой, но на этот раз передвижение американского президента было необычным. Как пояснили источники Bloomberg, глава Белого дома и его жена посетили мессу в Джорджтаунском университете и выставку в Национальном музее истории, после чего поужинали в ресторане.

Отмечается, что вскоре Байден вместе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном отправился на самолёте в Польшу, взяв на борт лишь двух представителей СМИ. Один из источников агентства подчеркнул: репортёров обязали сдать телефоны и держать в тайне сведения о поездке.

"Приземлившись в Польше, президент сел на поезд и прибыл в Киев в 08:00 по местному времени в галстуке в сине-жёлтую полоску", — говорится в материале.

Авторы публикации добавили, что все ведомства США и Украины до последнего действовали в условиях "строжайшей секретности".