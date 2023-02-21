Многие представители Белого дома и Пентагона не знали, что американский президент Джо Байден собирается посетить Киев, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, руководитель США окончательно решил отправиться в украинскую столицу 17 февраля в ходе совещания, которое проводилось в его рабочем кабинете в Белом доме.
В статье сказано, что в конце недели Байден почти всегда едет домой вместе с супругой, но на этот раз передвижение американского президента было необычным. Как пояснили источники Bloomberg, глава Белого дома и его жена посетили мессу в Джорджтаунском университете и выставку в Национальном музее истории, после чего поужинали в ресторане.
Отмечается, что вскоре Байден вместе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном отправился на самолёте в Польшу, взяв на борт лишь двух представителей СМИ. Один из источников агентства подчеркнул: репортёров обязали сдать телефоны и держать в тайне сведения о поездке.
"Приземлившись в Польше, президент сел на поезд и прибыл в Киев в 08:00 по местному времени в галстуке в сине-жёлтую полоску", — говорится в материале.
Авторы публикации добавили, что все ведомства США и Украины до последнего действовали в условиях "строжайшей секретности".
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