Действия американского президента Джо Байдена в отношении Украины способны спровоцировать Третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он назвал политику официального Вашингтона по украинскому вопросу "безумием". Политик раскритиковал Байдена за нежелание решать проблемы мирным путём.
"Он систематически, однако, может быть, неосознанно толкает нас к Третьей мировой войне", — подчеркнул бывший руководитель США.
Ранее Трамп сообщил, что в случае переизбрания на президентский пост первым делом свяжется с лидером РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Как пояснил политик, украинский конфликт можно урегулировать всего за 24 часа.
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