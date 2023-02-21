Трамп: Байден своей политикой в отношении Украины толкает мир к Третьей мировой войне

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Действия американского президента Джо Байдена в отношении Украины способны спровоцировать Третью мировую войну. Об этом заявил экс-глава США Дональд Трамп.

В своей соцсети Truth Social он назвал политику официального Вашингтона по украинскому вопросу "безумием". Политик раскритиковал Байдена за нежелание решать проблемы мирным путём.

"Он систематически, однако, может быть, неосознанно толкает нас к Третьей мировой войне", — подчеркнул бывший руководитель США.

Ранее Трамп сообщил, что в случае переизбрания на президентский пост первым делом свяжется с лидером РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Как пояснил политик, украинский конфликт можно урегулировать всего за 24 часа.