Зрителей Fox рассмешили слова Карин Жан-Пьер об ораторских способностях Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден является прекрасным оратором, чем рассмешила зрителей канала Fox News.

Американцы сочли Жан-Пьер хорошей актрисой, ведь, по их мнению, лишь она способна с невозмутимым выражением лица говорить о коммуникативных навыках Байдена.

"Эту женщину больше никогда не будут воспринимать всерьёз", — написал один из комментаторов.

Зрители добавили, что жители США стали игнорировать многие выступления Байдена. Как подчеркнули пользователи, американский президент активно пользуется телесуфлёром, ведь он не в силах самостоятельно оформлять свои мысли в живую речь.

Ранее в редакции издания Federalist сообщили, что здоровье Байдена представляет угрозу для нацбезопасности США, ведь он является "машиной по производству ляпов".