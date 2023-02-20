Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден является прекрасным оратором, чем рассмешила зрителей канала Fox News.
Американцы сочли Жан-Пьер хорошей актрисой, ведь, по их мнению, лишь она способна с невозмутимым выражением лица говорить о коммуникативных навыках Байдена.
"Эту женщину больше никогда не будут воспринимать всерьёз", — написал один из комментаторов.
Зрители добавили, что жители США стали игнорировать многие выступления Байдена. Как подчеркнули пользователи, американский президент активно пользуется телесуфлёром, ведь он не в силах самостоятельно оформлять свои мысли в живую речь.
Ранее в редакции издания Federalist сообщили, что здоровье Байдена представляет угрозу для нацбезопасности США, ведь он является "машиной по производству ляпов".
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