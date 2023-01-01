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Federalist: состояние здоровья Байдена угрожает нацбезопасности США

Мир

Здоровье американского лидера Джо Байдена угрожает нацбезопасности США. Об этом пишет Federalist.

Как сообщает издание, президент США постоянно "подвергает государство риску" в ходе своих публичных выступлений.

"Он является машиной по производству ляпов", — сказано в статье.

По словам обозревателя, видеозаписи с оговорками Байдена набирают много просмотров в социальных сетях.

Ранее американский лидер заявил, что собирается отмечать Новый год на карибском острое Санта-Крус вместе с близкими друзьями. Жителей США возмутили такие планы президента. Пока страну накрывает мощнейший снежный шторм, Байден будет нежиться на пляже, возмутились американцы.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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