Байден разозлил американцев своими планами праздновать Новый год на острове Санта-Крус

Президент США Джо Байден разозлил американцев своими планами праздновать Новый год на карибском острове Санта-Крус.

Стало известно, что американский президент собирается отмечать Новый год на карибском острове Санта-Крус в особняке своих близких друзей Невиллов. Пока страну накрывает мощнейший снежный шторм, Байден будет нежиться на пляже, возмущаются американцы.

Стоимость отдыха на Санта-Крус достигает до $5 тыс. в сутки. Однако для Джилл и Джо это не будет стоить ни цента. Невиллы давно уже дружат с Байденами и являются главными спонсорами Демократической партии США.

Журналистка Fox News Лорен Симонетти назвала Байдена президентом, который большую часть своего рабочего времени находится в отпуске.