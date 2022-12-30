Президент США Джо Байден разозлил американцев своими планами праздновать Новый год на карибском острове Санта-Крус.
Стало известно, что американский президент собирается отмечать Новый год на карибском острове Санта-Крус в особняке своих близких друзей Невиллов. Пока страну накрывает мощнейший снежный шторм, Байден будет нежиться на пляже, возмущаются американцы.
Стоимость отдыха на Санта-Крус достигает до $5 тыс. в сутки. Однако для Джилл и Джо это не будет стоить ни цента. Невиллы давно уже дружат с Байденами и являются главными спонсорами Демократической партии США.
Журналистка Fox News Лорен Симонетти назвала Байдена президентом, который большую часть своего рабочего времени находится в отпуске.
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