За 60 лет Мюнхенская конференция по безопасности приобрела солидную репутацию. Ранее в ходе данного мероприятия крупные сверхдержавы делились своим опытом в экономических и внешнеполитических вопросах. По мнению обозревателя РИА Новости Максима Соколова, сейчас всё изменилось.
На текущий момент руководство мероприятия снизило планку. Сейчас на конференции собираются недружественные РФ кандидаты, а российских представителей перестали приглашать в Мюнхен.
"Представителей России и других недружественных Западу стран, например, Ирана, на берега зелёного Изара более не зовут. Новый председатель мероприятия Кристоф Хойсген объяснил это нежеланием "предоставлять трибуну авторитетного международного форума для пропаганды президента Путина", а также нежеланием выслушивать персидскую пропаганду", — отмечает Соколов.
Мюнхен теперь совсем не тот, что был раньше, сделал вывод обозреватель.
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