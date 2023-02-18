Миронов заявил о тайном смысле Мюнхенской конференции: будущее Украины уже предопределено

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Западные политики придерживаются агрессивной антироссийской позиции на Мюнхенской конференции. Это говорит о том, что будущее Украины уже предопределено, и теперь решается новая задача. Об этом заявил в беседе с "ПолитРоссией" политолог, историк и публицист Григорий Миронов.

Лидеры западных стран подтвердили, что истеблишмент США и ЕС не намерен вести диалог с РФ. Их интересует только полное подавление России военным путём. По мнению Миронова, это связано с тем, что Киев осознал превосходство Москвы, что и предопределило будущее Украины. НАТО будет провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.

"В Мюнхене они и решали мучающий их вопрос: что делать с побеждающей Россией", — считает аналитик.

Миронов отмечает, что планы западного истеблишмента могут поменяться в случае несогласия лидеров Европы с разрушительной политикой американского гегемона, либо если Владимир Путин уступит.

"Коллективный Запад затребует от нас сдачи территории и контрибуцию. На это наш лидер никогда не пойдёт", — подчеркнул Миронов.

Политики ЕС не станут выступать против США, поскольку сами подчиняются Вашингтону.