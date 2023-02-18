Сунак и Харрис заявили, что конфликт на Украине стал глобальным

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Конфликт на Украине приобретает глобальный характер, поскольку оказывает влияние на энергетическую и продовольственную сферы. Об этом заявили премьер Британии Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Конфликт на Украине глобальный как с точки зрения воздействия на продовольственную и энергетическую безопасность, так и с точки зрения его последствий для международно признанных норм", — приводит ТАСС данные с сайта правительства Великобритании.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Они дали слово поставить ВСУ оружие дальнего радиуса действия. Россия второй год подряд не принимает участие в мероприятии.