"Страна.ua": украинцы пожаловались на отсталость Канады — дисковые телефоны и бумажные письма

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Власти Канады предоставляют украинским беженцам бесплатный перелёт за океан и высокие пособия, но мигранты с Украины всё равно остаются недовольны.

По их словам, в стране тяжело жить без знания языка, к тому же приходится искать работу, так как украинцам приходится платить за жильё.

Также беженцы из Незалежной предупреждают, что Канада вовсе не процветающая страна: о многих привычных технологиях приходится только вспоминать.

"Когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на 10 лет назад. Многие канадцы всё ещё пользуются уличными дисковыми телефонами, шлют бумажные письма, пользуются оплатой чеками, а не картами", — цитирует переехавшую в Канаду девушку из Одессы издание "Страна.ua".

Ранее в Германии предупредили солдат ВСУ, которые приехали осваивать натовскую бронетехнику, что им придётся отказаться от нацистской символики, за демонстрацию которой в стране существует суровое наказание.