Власти Канады предоставляют украинским беженцам бесплатный перелёт за океан и высокие пособия, но мигранты с Украины всё равно остаются недовольны.
По их словам, в стране тяжело жить без знания языка, к тому же приходится искать работу, так как украинцам приходится платить за жильё.
Также беженцы из Незалежной предупреждают, что Канада вовсе не процветающая страна: о многих привычных технологиях приходится только вспоминать.
"Когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на 10 лет назад. Многие канадцы всё ещё пользуются уличными дисковыми телефонами, шлют бумажные письма, пользуются оплатой чеками, а не картами", — цитирует переехавшую в Канаду девушку из Одессы издание "Страна.ua".
Ранее в Германии предупредили солдат ВСУ, которые приехали осваивать натовскую бронетехнику, что им придётся отказаться от нацистской символики, за демонстрацию которой в стране существует суровое наказание.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.