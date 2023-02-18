Прибывших в Германию для осваивания натовской бронетехники украинских военнослужащих предупредили, что за демонстрацию нацистской символики в стране существует суровое наказание.
Памятка, размещённая в расположении ВСУ, напоминает "уважаемым стажёрам с Украины", что "демонстрация свастики или других символов, связанных с фашизмом", карается в ФРГ трёхлетним тюремным заключением или крупным штрафом.
"То есть в Германии в курсе, что на Украине во всю процветает неонацизм, но они стараются это не замечать", — прокомментировал новость российский военкор Андрей Руденко.
Ранее военный эксперт заявил, что командование ВС РФ ещё не вводило в бой на Украине основные силы российской армии.
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