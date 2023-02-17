В Одессе женщину выгнали из кафе из-за разговора на украинском языке

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В Одессе посетительницу кафе попросили покинуть помещение из-за того, что она разговаривала на украинском языке.

Руководитель заведения общепита в Одессе объяснил посетительнице, что не будет с ней разговаривать, так как плохо понимает её речь. Мужчина призвал клиентку удалиться, мотивируя это тем, что женщина находится на территории личной собственности.

Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что данный инцидент является нарушением украинского законодательства. Она подчеркнула, что обслуживание в стране по умолчанию должно быть украинским.

Ранее Алексей Арестович высказался в поддержку русского языка на Украине.