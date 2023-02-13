Арестович о запрете русского языка на Украине: если насильник разговаривал на украинском, это язык агрессора?

Алексей Арестович задался вопросом, являются ли все разговаривающие на русском языке на Украине агентами России.

Военный аналитик опубликовал пост на украинском языке. В нём он задаёт ряд принципиальных вопросов по поводу использования русского языка в стране.

"Если насильник разговаривал с жертвой на украинском, должна ли эта девушка считать, что украинский-язык агрессора и в нём, этом языке, издавна заложены глубокие идеологические насильственные паттерны? — поинтересовался бывший советник офиса Владимира Зеленского.

Арестович спросил, как быть с артистами, которые поют на русском языке. Он также задался вопросом о том, должны ли все разговаривающие на русском языке выплачивать денежные штрафы.

Ранее Алексей Арестович предложил продолжить ракетные удары после победы над Россией.

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