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США потратили 400 тысяч долларов на уничтожение радиолюбительского зонда за 12 долларов

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Мир

Среди неопознанных летающих объектов, которые сбил американский истребитель F-22 в небе над США, мог быть шар стоимостью 12 долларов, сообщает Aviation Week.

США потратили 400 тысяч долларов на уничтожение радиолюбительского зонда за 12 долларов

По данным издания, сконструировать шар могли члены любительского кружка NIBBB из штата Иллинойс, которые недавно рассказали, что потеряли летающий объект для отслеживания частиц воздуха. По их словам, 10 февраля он находился в небе над Аляской. Как раз в эти дни Военно-воздушные силы США сбили ракетой один из НЛО. Стоимость такой ракеты составляет 400 тысяч долларов.

Ранее ведущий телеканала CBS Стивен Кольбер заявил, что американские власти тратят почти 800 миллиардов долларов на оборону, используя её, чтобы "сбивать шарики".

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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