Ведущий CBS Стивен Кольбер высмеял США за страх перед «воздушными шариками» КНР

Ведущий телеканала CBS Стивен Кольбер высмеял в своём вечернем шоу страх США перед китайским аэростатом.

Кольбер подчеркнул, что американские власти тратят почти $800 миллиардов на оборону, используя её, чтобы "сбивать шарики".

"Можно было бы легко сделать это с помощью канцелярской кнопки. Конечно, нужно признать, что с аэростатом бы это не сработало. Он был размером с три школьных автобуса, а в обломках нашли антенну, которая определяла точное местонахождение телефонов и перехватывала звонки. Нельзя допускать отслеживания КНР наших гаджетов, для этого же существует TikTok", — с иронией отметил журналист.

Ведущий также рассказал, что в прошедшие выходные ВС США сбили ещё три неопознанных летающих объекта в небе над Штатами. Кольбер предположил, что они имели инопланетное происхождение.

"Я утверждаю, что это НЛО! Говорят, что военные не смогли определить, как объекты держатся в воздухе. Нельзя исключать все варианты", — посмеялся он.