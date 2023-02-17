Ход украинского конфликта наглядно показал слабость американского военно-промышленного потенциала, заявил эксперт из США Роджер Закхейм.
Без масштабной модернизации военных производств Соединённые Штаты не смогут на равных конкурировать с Россией и Китаем, пояснил он
"Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой США при реализации Вашингтоном своей стратегии национальной обороны", — пишет специалист в издании Washington Post.
В настоящее время, отмечает он, боеприпасы и прочую военную продукцию американские предприятия изготавливают по мере расходования, но это "верный путь к катастрофе на поле боя", как видно из украинского кризиса.
"Оборудование должно быть готово задолго до того, как угроза станет неизбежной", — резюмировал Закхейм.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.