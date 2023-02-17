Washington Post: украинский конфликт обнажил "ахиллесову пяту" США

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

Ход украинского конфликта наглядно показал слабость американского военно-промышленного потенциала, заявил эксперт из США Роджер Закхейм.

Без масштабной модернизации военных производств Соединённые Штаты не смогут на равных конкурировать с Россией и Китаем, пояснил он

"Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой США при реализации Вашингтоном своей стратегии национальной обороны", — пишет специалист в издании Washington Post.

В настоящее время, отмечает он, боеприпасы и прочую военную продукцию американские предприятия изготавливают по мере расходования, но это "верный путь к катастрофе на поле боя", как видно из украинского кризиса.

"Оборудование должно быть готово задолго до того, как угроза станет неизбежной", — резюмировал Закхейм.