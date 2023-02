Bloomberg: НАТО проиграло России важнейшее сражение военных заводов

Во время боёв на территории Украины сражающиеся стороны выпускают около миллиона снарядов ежемесячно, причём российская армия вдвое превосходит ВСУ по количеству артиллерийских выстрелов, подсчитали американские аналитики.

Такое расходование снарядов делает особо важным восполнение запасов и наращивание военных производств, но по этому показателю заводы Европы и США безнадёжно отстают от российского военно-промышленного комплекса.

"Истощающиеся запасы ограничивают возможности (украинской. — Прим. ред.) армии", — цитирует отставного полковника морской пехоты США Марка Канчиана издание Bloomberg.

Автор материал отмечают, что военные заводы НАТО только планируют инвестиции в расширение производства. Это позволит увеличить количество выпускаемых зарядов не ранее, чем через год. Что касается российского ВПК, Минобороны РФ уже удвоило закупки боеприпасов с начала спецоперации и планирует повысить их ещё на 50% до конца 2023 года.