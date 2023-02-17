В США потребовали провести чистку в высших эшелонах власти страны. Так, по словам политика-демократа, кандидата на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янга, начать необходимо с президента Штатов Джо Байдена.
Так, по мнению Янга, в отставку должны подать:
"Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и убрать его с должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд", — заявил Янг на странице в Сети.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Нуланд о том, что США не будут препятствовать Киеву наносить удары по российскому Крыму якобы из-за права Незалежной на "возвращение территорий".
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