Меган Маркл в очень дорогом платье разгневала фанатов

Меган Маркл появилась на публике в Нигерии в платье за 260 тысяч рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Герцогиня Меган Маркл появилась в Нигерии в один из дней тура в платье, стоимость которого составляет 2630 евро (260 тысяч рублей). Фотографии бывшей актрисы опубликовал The Mirror.

Фото: youtube.com by канал The Royal Family Channel is licensed under public domain

Меган Маркл выбрала для выхода черное платье-миди с цветочным принтом. Наряд принадлежит бренду Johanna Ortiz. При этом герцогиня дополнила свой образ золотыми украшениями.

Меган Маркл вместе с мужем, принцем Гарри отправились в Нигерию с официальным визитом по приглашению начальника штаба обороны страны. Супруги отправились в школу, а затем сын британского короля посетил раненых военнослужащих в госпитале.

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