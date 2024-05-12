Меган Маркл в очень дорогом платье разгневала фанатов

Герцогиня Меган Маркл появилась в Нигерии в один из дней тура в платье, стоимость которого составляет 2630 евро (260 тысяч рублей). Фотографии бывшей актрисы опубликовал The Mirror.
Меган Маркл выбрала для выхода черное платье-миди с цветочным принтом. Наряд принадлежит бренду Johanna Ortiz. При этом герцогиня дополнила свой образ золотыми украшениями.
Меган Маркл вместе с мужем, принцем Гарри отправились в Нигерию с официальным визитом по приглашению начальника штаба обороны страны. Супруги отправились в школу, а затем сын британского короля посетил раненых военнослужащих в госпитале.
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