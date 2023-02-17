Посольство РФ о призывах США ударить по Крыму: это то же самое, что подталкивать к атаке на Москву

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

В посольстве России в Вашингтоне раскритиковали заявление госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что Штаты поддержат решение Киева ударить по российскому Крыму. По словам пресс-секретаря дипмиссии Игоря Гиренко, атака на полуостров сравнима с нападением на Москву.

Ранее Нуланд заявила, что Украина вправе наносить удары по Крыму, чтобы восстановить "целостность" страны и США не будут препятствовать такому решению ВСУ.

"Натравливание киевских преступников на Крым — это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток. Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединённых Штатов по отношению к нашей стране", — заявил Гиренко.

Он подчеркнул, что США разжигают масштабный конфликт, подталкивая Киев к ударам по Крыму исходя из собственных интересов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.