Немецкие пользователи уверены, что медленные поставки танков Западом неминуемо приведут к поражению Украины.
Киеву в сложившейся ситуации уже ничем не поможешь, уверены комментаторы.
"Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!", — написал один из читателей издания Die Welt*.
Немецкие пользователи напомнили, что с самого начала было понятно, что Киеву победа "не светит".
"Кто бы мог подумать! Это стало полной неожиданностью", — в шутку написал другой комментатор.
Власти Германии лишь усугубили ситуацию, добавили читатели.
"Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге, не в последнюю очередь благодаря нашему неумелому министру иностранных дел Анналене Бербок", — написал третий пользователь.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус уведомил, что его страна сможет передать Киеву лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо ранее обещанных двух.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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