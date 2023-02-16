Читатели Welt*: из-за медленных поставок танков поражение Украины теперь очевидно

Немецкие пользователи уверены, что медленные поставки танков Западом неминуемо приведут к поражению Украины.

Киеву в сложившейся ситуации уже ничем не поможешь, уверены комментаторы.

"Тот, кто когда-либо мечтал о том, что Украина должна победить, уже ничем не может помочь!", — написал один из читателей издания Die Welt*.

Немецкие пользователи напомнили, что с самого начала было понятно, что Киеву победа "не светит".

"Кто бы мог подумать! Это стало полной неожиданностью", — в шутку написал другой комментатор.

Власти Германии лишь усугубили ситуацию, добавили читатели.

"Шольц позволил остальным подтолкнуть себя к обещаниям. Теперь он оказался в цугцванге, не в последнюю очередь благодаря нашему неумелому министру иностранных дел Анналене Бербок", — написал третий пользователь.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус уведомил, что его страна сможет передать Киеву лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо ранее обещанных двух.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.