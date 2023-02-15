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МК: Польша создала в Европе секретный штаб противостояния президенту РФ Путину

Мир

Недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что победа над Владимиром Путиным является смыслом существования его государства. В Москве эти слова восприняли как пустое крикливое бахвальство политика с учётом того, что Моравецкий не выступает полноценным главой правительства, а ширмой, за которой прячется "кукловод" политической жизни Варшавы Ярослав Качиньский. Обозреватели "МК" считают такую оценку неправильной.

МК: Польша создала в Европе секретный штаб противостояния президенту РФ Путину

Моравецкий постепенно превратился в самостоятельную фигуру. Мнение о пустом хвастовстве тоже является неоправданным. В каждой западной столице работает штаб борьбы с Путиным. Самый могущественный из них расположен в Вашингтоне. Наиболее продуманную программу действий имеет штаб в Варшаве.

В ноябре 2022 года сооснователь Фонда Калецкого Анна Громада и экономист Кшиштоф Зенюк опубликовали в британской газете The Guardian статью "Почему Польша может выиграть больше всех от российского поражения на Украине". В ней  говорилось о стратегических планах Варшавы на десятилетия вперёд.

"Успех Украины предоставит региону исторический шанс избавиться от статуса периферии и превратиться в противовес большим западным государствам ЕС", — сообщается в публикации.

Предполагается, что Польша станет серьёзным игроком на мировой арене. Вместе с поддержкой союзников государство нацелено на Россию.

Директор Службы внешней России СВР Сергей Нарышкин ранее сообщал, что Вашингтон и Варшава намерены восстановить контроль над "своими историческими владениями" на Украине. Эта процедура призвана стать защитной мерой от "российской агрессии". Фактически, идёт речь о возвращении Польше отдельных регионов.

"Как следует из статьи польских экспертов в The Guardian, сначала Варшава вместе с США и Западной Европой намерена разобраться с Россией. Затем, опираясь на поддержку Вашингтона, Польша собирается превратить в "европейскую периферию" западную часть ЕС", — пишут обозреватели.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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