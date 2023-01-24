РИА Новости: Моравецкий заявил, что Польша спасёт Европу от танков ВС РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина и Европа одержат победу в военном конфликте независимо от участия Германии. Однако последняя будет рисковать остаться на неправильной стороне истории.

Журналист РИА Новости Пётр Акопов проанализировал последние громкие заявления высокопоставленных польских политиков. Он пришёл к выводу, что Варшава может стать "спасительницей Европы".

"Там ещё много выпадов против Германии", — прокомментировал эксперт интервью Моравецкого изданию Wnp. pl.

Польский премьер не только захотел запугать ФРГ, но и обещал спасти Европу от танков ВС РФ. Моравецкий заявил, что не позволит армии России захватить Киев, а потом поджечь всю Европу.

Акопов считает, что дело не только в том, что Берлин не желает поставлять ВСУ танки. Поляки давно оказывают давление на Германию по разным поводам.

"Апофеозом претензий стали официальные требования 1,3 трлн евро репараций за ущерб, причинённый во время Второй мировой войны", — отметил журналист.