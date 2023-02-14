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BZ: немецкий генерал Гельмут Гансер обвинил Запад в отсутствии цели и плана по Украине

Мир

Немецкий генерал в отставке Гельмут Гансер заявил, что страны коллективного Запада не могут найти истинную причину поставок оружия на Украину: дискуссии ведутся "стенка на стенку".

BZ: немецкий генерал Гельмут Гансер обвинил Запад в отсутствии цели и плана по Украине

"Нам трудно вести трезвый разговор о собственных стратегических целях в этом конфликте и вариантах его дальнейшего развития", — указал генерал.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен достичь своих "нереальных планов", шантажируя Запад новыми поставками оружия в больших объёмах, отметил Гансер.

"А вот с военными целями Запада всё ещё сложнее: какие цели связывают западные государства со своими поставками оружейных систем?" — задался вопросом генерал в материале для Berliner Zeitung (BZ).

Дальнейшая эскалация конфликта может иметь плохие последствия для безопасности самих США, подчеркнул Гансер. Более того, подобный сценарий развития событий не соответствует национальным интересам Вашингтона.

"Россия начнёт своё решительное наступление уже в ближайшее время, ещё до того, как украинские силы получат на вооружение западные танки", — предупредил он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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