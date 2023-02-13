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TopWar: русская спецоперация на Украине перестроит все армии мира

Мир

Год российской СВО на Украине показал, что тактику и методы формирования вооруженных сил по всему миру придется перестраивать всем без исключения. Так что влияние этого события оказалось глобальным для будущих войн по всему миру, пишет TopWar.

TopWar: русская спецоперация на Украине перестроит все армии мира

Через год после начала СВО вдруг выяснилось, что сторонам необходимы танки. Запад при этом все предшествующие годы сокращал их количество, пока в начале 2023 ведущие армии мира "выяснили" — без танков "не решается ровным счетом ничего".

При этом западные эксперты придерживаются мнения, что на Украине "отсталая армия ВСУ сражается с отсталой армией России", но танков нет почему-то именно у продвинутых ЕС и США.

Де-факто на сегодняшний день танки не приспособлены для общевойскового боя, прежде всего за счет уязвимости — поэтому будет пересматриваться область их применения.

Скорее всего, танк будет использоваться как "дальнобойная тяжелобронированная снайперская винтовка, способная на уничтожение целых подразделений противника".

Российская же армия в процессе СВО обнаружила, что одними крылатыми ракетами и "Искандерами" ситуацию не переломить. Вероятно, стоит уменьшить интенсивность использования "Калибров" за счет пяти-шестикратного наращивания парка "Гераней" с "Ланцетами".

Отдельная история с авиацией, которая уже год выполняет вспомогательные функции, поддерживая штурмовые подразделения на переднем крае. Всё потому, что остатки украинского ПВО работают, увы, в связке с постоянной информационной поддержкой НАТО. При этом своей авиации у Украины фактически больше нет.

Кроме танков, нужно что-то делать и с артиллерией. Сегодня приходится воевать орудиями старого типа, которые в общем-то и спасли обстановку весной.

Проблема в том, что сейчас нереально создать ударную силу для прорыва, так как западные HIMARS делают опасным применение крупных локализованных группировок с высокой плотностью сил.

В армии РФ также (почти) прекратили использование плотных боевых порядков. В министерствах обороны всех стран также озаботились тактикой и стратегией войн будущего, где именно "информация обеспечивает половину успеха любых процессов".

"Я еще сколько-то лет назад был уверен: ну да, это мы с грузинами или чеченскими боевиками воюем танками и самолетами, по-маленькому. И с какой-нибудь даже Турцией примерно так же будет. Десять бригад туда, десять бригад сюда, сверху бомбардировщики и вертолетный десант, а в море ракетные катера влево-вправо носятся…" — цитируют военные художественный роман Сергея Анисимова, соглашаясь с автором.

"А когда до настоящего дойдет, до Третьей мировой, вот тогда все будет не по-детски! Вот тогда от горизонта до горизонта — ядерные грибы, между ними все залито в три слоя зарином и зоманом, и между всем этим, в тумане, двигаются танки и шагают толпы солдат в противогазных масках и костюмах химзащиты. Во картинка! А вот ни-фи-га — танки, ПВО, авиация, войска и штурмовики…" — звучало в книге. Впрочем, как и в жизни.

Фактически впервые в истории войн мирные технологии позволили максимально удешевить и упростить процесс: выяснилось, что почти всё можно приспособить под военные нужды. По сути, армии должны стать "лютыми, быстрыми и технологичными", заключают эксперты.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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TopWar: русская спецоперация на Украине перестроит все армии мира
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