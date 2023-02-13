TopWar: русская спецоперация на Украине перестроит все армии мира

Год российской СВО на Украине показал, что тактику и методы формирования вооруженных сил по всему миру придется перестраивать всем без исключения. Так что влияние этого события оказалось глобальным для будущих войн по всему миру, пишет TopWar.

Через год после начала СВО вдруг выяснилось, что сторонам необходимы танки. Запад при этом все предшествующие годы сокращал их количество, пока в начале 2023 ведущие армии мира "выяснили" — без танков "не решается ровным счетом ничего".

При этом западные эксперты придерживаются мнения, что на Украине "отсталая армия ВСУ сражается с отсталой армией России", но танков нет почему-то именно у продвинутых ЕС и США.

Де-факто на сегодняшний день танки не приспособлены для общевойскового боя, прежде всего за счет уязвимости — поэтому будет пересматриваться область их применения.

Скорее всего, танк будет использоваться как "дальнобойная тяжелобронированная снайперская винтовка, способная на уничтожение целых подразделений противника".

Российская же армия в процессе СВО обнаружила, что одними крылатыми ракетами и "Искандерами" ситуацию не переломить. Вероятно, стоит уменьшить интенсивность использования "Калибров" за счет пяти-шестикратного наращивания парка "Гераней" с "Ланцетами".

Отдельная история с авиацией, которая уже год выполняет вспомогательные функции, поддерживая штурмовые подразделения на переднем крае. Всё потому, что остатки украинского ПВО работают, увы, в связке с постоянной информационной поддержкой НАТО. При этом своей авиации у Украины фактически больше нет.

Кроме танков, нужно что-то делать и с артиллерией. Сегодня приходится воевать орудиями старого типа, которые в общем-то и спасли обстановку весной.

Проблема в том, что сейчас нереально создать ударную силу для прорыва, так как западные HIMARS делают опасным применение крупных локализованных группировок с высокой плотностью сил.

В армии РФ также (почти) прекратили использование плотных боевых порядков. В министерствах обороны всех стран также озаботились тактикой и стратегией войн будущего, где именно "информация обеспечивает половину успеха любых процессов".

"Я еще сколько-то лет назад был уверен: ну да, это мы с грузинами или чеченскими боевиками воюем танками и самолетами, по-маленькому. И с какой-нибудь даже Турцией примерно так же будет. Десять бригад туда, десять бригад сюда, сверху бомбардировщики и вертолетный десант, а в море ракетные катера влево-вправо носятся…" — цитируют военные художественный роман Сергея Анисимова, соглашаясь с автором. "А когда до настоящего дойдет, до Третьей мировой, вот тогда все будет не по-детски! Вот тогда от горизонта до горизонта — ядерные грибы, между ними все залито в три слоя зарином и зоманом, и между всем этим, в тумане, двигаются танки и шагают толпы солдат в противогазных масках и костюмах химзащиты. Во картинка! А вот ни-фи-га — танки, ПВО, авиация, войска и штурмовики…" — звучало в книге. Впрочем, как и в жизни.

Фактически впервые в истории войн мирные технологии позволили максимально удешевить и упростить процесс: выяснилось, что почти всё можно приспособить под военные нужды. По сути, армии должны стать "лютыми, быстрыми и технологичными", заключают эксперты.