Безпалько: от Запада следует ожидать подлости на годовщину начала СВО

Запад сделает всё возможное, чтобы нанести России максимальный вред в ходе заседания Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, темой которой станет годовщина начала СВО. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Я допускаю, что западные страны попытаются еще раз пнуть нашу страну в годовщину начала специальной военной операции", — сказал Безпалько, которого цитирует РИА Новости.

Эксперт считает, что с большой долей вероятности представители западных стран попытаются принять антироссийскую резолюцию путём голосования.

По словам Безпалько, Россия, со своей стороны, постарается не допустить принятия такой резолюции, однако даже если она будет принята, это ничего не изменит ввиду рекомендательного характера документа.

Эксперт добавил, что проголосовавшие против антироссийской резолюции продемонстрируют, что поддерживают РФ и желают укреплять свои отношения с Москвой.