Своим предложением Украине стать членом НАТО Евросоюз преднамеренно и сознательно перешёл неприемлемую для России черту. Об этом рассказал бывший зампредседателя Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген. По его мнению, Россия расценила этот шаг как неприкрытую угрозу собственной национальной безопасности и предприняла ответные меры.
В 2021 году стало известно, что Украине будет предоставлен план действий по членству в НАТО. МИД РФ потребовал данное соглашение расторгнуть, но это требование проигнорировали.
По мнению чиновника, последней каплей стала реплика экс-президента США Барака Обамы о том, что Россия является "региональной державой" и кулуарные переговоры Украины и ЕС за спиной у России.
Ранее сообщалось, что сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово.
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