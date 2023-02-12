Экс-еврокомиссар Ферхойген: Евросоюз сознательно перешел черту, предложив Киеву членство в НАТО

Своим предложением Украине стать членом НАТО Евросоюз преднамеренно и сознательно перешёл неприемлемую для России черту. Об этом рассказал бывший зампредседателя Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген. По его мнению, Россия расценила этот шаг как неприкрытую угрозу собственной национальной безопасности и предприняла ответные меры.

В 2021 году стало известно, что Украине будет предоставлен план действий по членству в НАТО. МИД РФ потребовал данное соглашение расторгнуть, но это требование проигнорировали.

По мнению чиновника, последней каплей стала реплика экс-президента США Барака Обамы о том, что Россия является "региональной державой" и кулуарные переговоры Украины и ЕС за спиной у России.

Ранее сообщалось, что сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово.