Объединённая группировка войск Сербии и России готовится в ближайшее время захватить территорию Косово. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Президент Косово Вьоса Османи заявила о том, что Сербия планирует соединиться с российскими войсками для взятия под полный контроль территории Косова. По еёе словам, в непризнанной республике будет осуществлён "крымский сценарий".
"Они устроят в Косово такую ситуацию, в которой понадобится спасение мирных жителей", — заявила изданию Османи.
В российском Минобороны уже опровергли данную информацию и сообщили, что никакое вторжение к Косово российские войска не планируют.
Ранее сообщалось, что Запад давит на Сербию по поводу Косово.
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