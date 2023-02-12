The Telegraph: Сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово

Объединённая группировка войск Сербии и России готовится в ближайшее время захватить территорию Косово. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Президент Косово Вьоса Османи заявила о том, что Сербия планирует соединиться с российскими войсками для взятия под полный контроль территории Косова. По еёе словам, в непризнанной республике будет осуществлён "крымский сценарий".

"Они устроят в Косово такую ситуацию, в которой понадобится спасение мирных жителей", — заявила изданию Османи.

В российском Минобороны уже опровергли данную информацию и сообщили, что никакое вторжение к Косово российские войска не планируют.

Ранее сообщалось, что Запад давит на Сербию по поводу Косово.