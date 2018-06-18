ЕС продляет санкции в отношении Крыма

Власти ЕС приняли решение продлить на год санкции в отношении полуострова Крым и Севастополя.

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Как сообщил источник в высокопоставленных структурах ЕС. Решение о продлении ограничительных мер ожидалось до их формального истечения 23 июня.

"Санкции по Крыму и Севастополю продлены на год", - цитирует RT источник. Согласно правилам, европейские ограничительные меры запрещают гражданам ЕС импортировать продукцию из Крыма, инвестировать средства в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии.

Напомним, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини посетил российское посольство в Риме, где объявил, что намерен инициировать обсуждение о признания Крыма частью России.

Со своей стороны, США предлагают ужесточить санкции против России и вводить ограничительные меры против каждого посетившего Крым. К этому призывает спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер.

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