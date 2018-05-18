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Трамп пригрозил сжечь КНДР как Ливию с Каддафи

Мир

Президент США Дональд Трамп  исключил  возможность "ливийского сценария" в отношении КНДР.

Трамп пригрозил сжечь КНДР как Ливию с Каддафи. 386988.jpeg

Выступая перед журналистами по случаю переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Трамп  отметил, что "ливийская модель - это не та модель, которую мы имеем" для Северной Кореи, так как с Муаммаром Каддафи не было соглашения о сохранении его во главе государства.

Как пишет Bloomberg, Трамп добавил, что "такая же модель, скорее всего, будет иметь место, если мы не заключим сделку. Но, если мы заключим ее, думаю, Ким Чен Ын будет очень, очень счастлив...он будет управлять своей страной. Его страна будет очень богата"

Напомним, в 2003 году Ливия отказалась от разработок оружия массового поражения в обмен на снятие международных санкций. Несмотря на то, что в страну были допущены международные эксперты, в 2011 году Муаммара Каддафи убили. 

При этом В 2004 году работы, связанные с ядерной программой, велись в Ливии более чем в 10 местах. В 2004 году Ливия признала нарушение режима нераспространения и заявила о прекращении секретных программ (в которых участвовали также компании ЮАР, Швейцарии, Сингапура, Южной Кореи, ОАЭ, Турции).

По сути, Ливия согласилась свернуть свою едва начатую ядерную программу. Спустя шесть лет НАТО начала устанавливать бесполетную зону в поддержку ливийских повстанцев. Начала бы НАТО кампанию бомбардировок Ливии, если бы непредсказуемый  Каддафи обладал бы ядерным оружием?

Принудительное ниспровержение Каддафи сделает задачу приобретения ядерного оружия и подавно оправданной для государств, которые чувствуют, что им угрожают извне. И кто может их в этом упрекать?

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский президент Дональд Трамп во время своего наступления в Миссури назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "больным щенком".

Рассуждая о плане налоговой реформы для американской экономики, Трамп сменил тему и вспомнил о "маленьком человеке-ракете", как он ранее называл северокорейского руководителя. После чего он добавил: "больной щенок".

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Темы кндр ливия трамп
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