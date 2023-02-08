Президент Украины Владимир Зеленский сегодня днём прилетел в Британию, где встретился в премьер-министром страны Риши Сунаком и королём Карлом III. Сунак опубликовал в своей соцсети фотографию, где он обнимается с Зеленским во время встречи на аэродроме. Однако подписчики "лобызания" двух лидеров не оценили.

Под постом британцы оставили разгневанные комментарии.

"Езжай домой! Ты и так слишком много украл у налогоплательщиков", — написал один из читателей.

"Когда мы уже начнём отвечать на его просьбы вежливым "нет"? Когда у нас потребуют несколько термоядерных бомб? Завязывайте с эскалацией и начинайте переговоры", — призвал второй.

"Для Украины деньги есть, а для медсестёр и докторов — нет", — заключил третий комментатор.