Президент Украины Владимир Зеленский сегодня днём прилетел в Британию, где встретился в премьер-министром страны Риши Сунаком и королём Карлом III. Сунак опубликовал в своей соцсети фотографию, где он обнимается с Зеленским во время встречи на аэродроме. Однако подписчики "лобызания" двух лидеров не оценили.
Под постом британцы оставили разгневанные комментарии.
"Езжай домой! Ты и так слишком много украл у налогоплательщиков", — написал один из читателей.
"Когда мы уже начнём отвечать на его просьбы вежливым "нет"? Когда у нас потребуют несколько термоядерных бомб? Завязывайте с эскалацией и начинайте переговоры", — призвал второй.
"Для Украины деньги есть, а для медсестёр и докторов — нет", — заключил третий комментатор.
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