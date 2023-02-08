Лавров застал Запад врасплох своим визитом в Судан

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан застал Запад врасплох. Дело в том, что он совпал с давно запланированной поездкой в эту страну шести послов Евросоюза и США.

"Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД РФ застали врасплох западные столицы", — цитирует РИА "Новости" сообщение агентств Bloomberg.

Глава российского внешнеполитического ведомства уже посетил с визитом Мали, после чего отправился в Мавританию, где в среду у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и главой МИД Мохаммедом Салем ульд Мерзугом.

Это первый визит главы российского МИД в Мавританию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Далее Сергей Лавров посетит Судан.

Стоит отметить, в январе Сергей Лавров побывал с визитами в Анголе, Эсватини и ЮАР. И надо сказать, что на Западе внимательно следят за поездками министра иностранных дел России по странам Африки.

К слову, глава МИД РФ отмечал, что имели место быть попытки "искажённо и извращённо" освещать январиский визит российской делегации в Африку.

В частности, Сергей Лавров напомнил о репортаже Euronews, в котором было заявлено, что глава МИД РФ направился в ЮАР, несмотря на "негативную реакцию" на это в стране.

Лавров тогда подчеркнул, что в российских СМИ любые материалы об отношениях России и Запада содержат прямые цитаты, в том числе, и цитаты лидеров, которые, как правило, "придерживаются антироссийской риторики". И только после публикации, отметил глава МИД РФ, их слова комментируют российские политологи.

Глава внешнеполитического ведомства сказал, что в период командировки смотрел западные каналы. По словам министра, они "даже частично" не представляют аргументы российской стороны, но "буквально лозунгами общаются со своими телезрителями".