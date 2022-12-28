The Times: между РФ и Западом развернулась битва за Африку, Путин пока побеждает

Российское влияние на африканском континенте продолжает усиливаться. Об этом пишет The Times.

Автор материала напомнил, что 22 африканских государства отказались от осуждения спецоперации РФ во время заседания Генеральной ассамблеи ООН. По его мнению, в сегодняшних реалиях развернулась "новая битва" за Африку.

Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин может рассчитывать на большую поддержку со стороны этого континента.

"В последнее время африканские лидеры от Центральноафриканской Республики до Судана начали серьёзно ценить принципиальную силу России", — отмечается в публикации.

Как пояснил обозреватель, Запад и Украина пытались завоевать расположение руководителей африканских государств, однако они "проигрывают борьбу". Африканский континент намного чаще выражает симпатию официальным лицам из РФ, КНР, Турции и стран Персидского залива, сказано в материале.