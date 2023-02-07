Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий заявил, что ЛГБТ в НХЛ — это "конкретная секта".
Месяц назад НХЛ провела "Вечер Прайд" в Филадельфии, и игрокам приказали надеть свитера с радужной эмблемой в знак поддержки гендерного культа. Единственный, кто отказался надевать свитер, был защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов. Позже он объяснил своё решение тем, что он уважает всех, но его выбор — "остаться верным себе и своей религии".
Троицкий уверен, что ЛГБТ — это конкретная секта, которая финансирует все более-менее публичные организации.
"И если, называется, не вывесить "голубые флаги", то гей-мафия элементарно пришлёт санэпидемников или пожарников, чтобы те сказали: у вас не работает задний ход, тарабара-растабара, закрывайтесь", — сказал "Паук" в беседе с Общественной Службой Новостей.
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