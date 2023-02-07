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Сергей "Паук" Троицкий рассказал о ЛГБТ в НХЛ: "Это конкретная секта"

Мир

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий заявил, что ЛГБТ в НХЛ — это "конкретная секта".

Сергей "Паук" Троицкий рассказал о ЛГБТ в НХЛ: "Это конкретная секта"

Месяц назад НХЛ провела "Вечер Прайд" в Филадельфии, и игрокам приказали надеть свитера с радужной эмблемой в знак поддержки гендерного культа. Единственный, кто отказался надевать свитер, был защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов. Позже он объяснил своё решение тем, что он уважает всех, но его выбор — "остаться верным себе и своей религии".

Троицкий уверен, что ЛГБТ — это конкретная секта, которая финансирует все более-менее публичные организации.

"И если, называется, не вывесить "голубые флаги", то гей-мафия элементарно пришлёт санэпидемников или пожарников, чтобы те сказали: у вас не работает задний ход, тарабара-растабара, закрывайтесь", — сказал "Паук" в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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